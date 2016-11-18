РФС будет просить УЕФА смягчить наказание полузащитника ЦСКА Еременко

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов заявил, что структура будет просить УЕФА рассмотреть возможность смягчения наказания полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко. Напомним, футболист отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

«Мы поговорили с генеральным директором Романом Бабаевым – будем делать все вместе. В дисциплинарных санкциях есть прецеденты, но чтобы сразу по максимуму, тем более, что у него первый раз. Через процедуру апелляции можно обратиться и попросить повнимательней рассмотреть решение. РФС вместе с клубом, вместе с футболистом будет пробовать что-то делать, будем просить рассмотреть возможность смягчения данного наказания», – сказал Куликов.

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