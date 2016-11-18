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    Созин считает, что ЦСКА не виноват в ситуации с Еременко

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал свое мнение по поводу дисквалификации полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на два года за употребление кокаина. По мнению эксперта, карьере футболиста пришел конец.

    «Слухи про кокаин ходили давно. Для меня это удивительно, ведь Роман родился в Финляндии в семье футболиста, и ничего не предвещало, чтобы он вел такой образ жизни. Значит, родители где-то недосмотрели. В этой ситуации клуб не виноват. Воспитание закладывается в детстве.

    Мне жалко ЦСКА. Для Еременко это конец. Считаю, что футболиста Еременко мы потеряли. У Романа не получится в 31 год вернуться на нынешний уровень. Футболисту нужно спокойно пережить эту ситуацию, чтобы это не пошло дальше. Мы же не знаем, была зависимость или нет. На месте Еременко я бы просто промолчал. Не вижу смысла извиняться. Это ничего не даст», – заявил Созин.

    Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.11.2016 15:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 ноября 2016, 16:01

      РАФИК НЕ УИНОВАТ!

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