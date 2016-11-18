Каррера хотел бы сыграть в шахматы с Гаджиевым

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ против «Амкара». Напомним, встреча состоится 20 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.

– Какие сильные стороны у «Амкара» можете выделить?

– Следил за всеми матчами, это непростая команда. «Амкар» мало пропускает, опасен на стандартах. Играет в хороший футбол. Думаю, матч будет сложным. Мы готовы бороться с ними. Учитываем все те сложности, которые они могут создать.

– Гаджиев любит шахматы. Вы бы хотели сыграть с ним?

– Мне тоже нравятся шахматы. Сыграл бы с ним.

– Какой выбрали бы дебют?

– Это был сюрприз для оппонента.