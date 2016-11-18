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    Цакташ: «В России мало хороших русских игроков»

    Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ не смог четко ответить на вопрос о целесообразности лимита на легионеров в России с точки зрения иностранного игрока.

    «Знаете, на самом деле меня очень удивляет, что у вас такая большая страна, так много жителей, но так мало футболистов. Чувствуется, что у всех есть желание, чтобы хороших русских игроков было больше, но при этом их все равно мало.

    Не знаю, идет ли лимит на пользу российскому футболу. Я боюсь кого-то обидеть, мне сложно оценивать ваших нынешних игроков. Но очень показательно, что в Европе сейчас вообще нет русских игроков, хотя раньше их было много. Теперь просто не хватает русских игроков такого уровня», – считает Цакташ.

    В текущем сезоне Цакташ провел в составе «Рубина» в Премьер-лиге шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    18.11.2016 11:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 ноября 2016, 16:02

      Хлыстом по луже.

      0
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 18 ноября 2016, 14:17

      Россия огромная страна, но не футбольная!Даже в СССР большая часть приличных игроков из стран СНГ, а сейчас они сами по себе мы сами с деньгами, а толку нет потому что все деньги на ветер и на зарплаты игрочишкам типа Дзюбы и Кокориным вот таких у нас очень много даже переизбыток и поэтому лимит только усугубляет ситуацию а еще футболом руководят дилетанты мутки и К

      -1
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      Рейтинг: +41

      slavikil 18 ноября 2016, 12:24

      Вы просто посмотрите на игру молодёжного состава ЦСКА в лиге чемпионов и скажите , что у нас нет игроков. Я повторяю, если не вкладывать в детский футбол, то мы всегда будем: проигрывать кому попало, покупать посредственных игроков из-за границы и при этом некоторые футболёры будут утверждать, что у нас нет будущего. Вы просто посмотрите на золушку Исландия. А у них вообще шла речь о вырождении нации. Вот так вот, главное надо делать, а не пиздеть, что у нас всё плохо.

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > slavikil 18 ноября 2016, 13:58

      и это у ЦСКА еще не лучшая молодежка в стране! игроки есть, но развивать и подводить ко взрослому футболу ни кто не хочет...всем нужны опытные игроки...

      3
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 18 ноября 2016, 11:42

      Не верю . Что в ФНЛ и региональных лигах нет ребят. Просто нет системы подготовки и доводки их до уровня. Поэтому покупают сомнительных хорватов -цакташей.

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 18 ноября 2016, 11:22

      Прям глаза всем открыл...а мы то и не знали что игроков у нас нет нормальных

      0
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