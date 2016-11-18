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    Кин объявил о своем уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин объявил о своем уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси».

    «Я подтверждаю, что после пяти невероятных лет я покидаю «Гэлакси». Для меня было честью стать историей столь великого клуба, и воспоминания о нем останутся со мной навсегда. Я верю, что в моей жизни настал момент для нового вызова, новой главы в моей карьере.

    Я продолжаю чувствовать в себе силы и с нетерпением жду нового приключения. После завершения выступлений за сборную я готов полностью сосредоточиться на клубном футболе», – заявил Кин.

    Напомним, что ирландец выступал за американский клуб с 2011 года.

    Источник: ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»

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    18.11.2016 06:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 18 ноября 2016, 09:14

      Когда «Лос-Анджелес Гэлакси» успел стать великим клубом? Я что-то пропустил? ))

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