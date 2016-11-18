Семин будет делать ставку на Галаджана, разочаровавшись в Хенти и Шкулетиче

Молодец Палыч, так держать! Пусть даже Локо в сезоне 2016/2017 займет итоговое 11 место. Это не так страшно. Нужно подтягивать молодёжь. Кстати, кроме Галаджана там ещё есть Галанин, Лысов, Рахмонов. Сколько можно снабжать клубы РФПЛ воспитанниками Локо!!!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин включил в список футболистов, отправившихся на матч 14-го тура РФПЛ против «Оренбурга» игрока молодежного состава Артема Галаджана. Возможный дебют молодого игрока связан с тем, что специалист окончательно разочаровался в нападающих основы Петаре Шкулетиче и Эзекиэле Хенти.
«Семин больше не верит в обоих, а Галаджан – быстрый и универсальный игрок атаки. Он чаще играет справа, но без потери в качестве может играть и на позиции центрального форварда», – сообщил источник в клубе.
Отмечается, что до зимней паузы 18-летнему футболисту будет предоставлена возможность проявить себя, после чего будет принято решение о дальнейших перспективах футболиста в основном составе и целесообразности приобретения еще одного форварда.