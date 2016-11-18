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    Семин будет делать ставку на Галаджана, разочаровавшись в Хенти и Шкулетиче

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин включил в список футболистов, отправившихся на матч 14-го тура РФПЛ против «Оренбурга» игрока молодежного состава Артема Галаджана. Возможный дебют молодого игрока связан с тем, что специалист окончательно разочаровался в нападающих основы Петаре Шкулетиче и Эзекиэле Хенти.

    «Семин больше не верит в обоих, а Галаджан – быстрый и универсальный игрок атаки. Он чаще играет справа, но без потери в качестве может играть и на позиции центрального форварда», – сообщил источник в клубе.

    Отмечается, что до зимней паузы 18-летнему футболисту будет предоставлена возможность проявить себя, после чего будет принято решение о дальнейших перспективах футболиста в основном составе и целесообразности приобретения еще одного форварда.

    Источник: ФАН

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    18.11.2016 01:51
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 18 ноября 2016, 15:30

      Молодец Палыч, так держать! Пусть даже Локо в сезоне 2016/2017 займет итоговое 11 место. Это не так страшно. Нужно подтягивать молодёжь. Кстати, кроме Галаджана там ещё есть Галанин, Лысов, Рахмонов. Сколько можно снабжать клубы РФПЛ воспитанниками Локо!!!

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 18 ноября 2016, 14:40

      правильно. давно пора наигрывать молодежь, а не искать на стороне

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 ноября 2016, 13:00

      Давно пора молодых ставить.Так и не понял что эти двое в команде делают.

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 18 ноября 2016, 11:43

      Наконец-то.
      Удачи Артему! Очень надеемся, что он вырастет в настоящего забивного форварда для сборной

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 18 ноября 2016, 10:46

      Раньше так и делали во всех командах.Теперь деньги разум и чувство самосохранения отшибли футбольным деятелям. Занимаются торговлей чужими игроками и в упор не видят своих.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 ноября 2016, 10:02

      Здравое решение

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      Рейтинг: +1580

      srg38 18 ноября 2016, 09:20

      уже все давно разочаровались в Пете и Хе

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 09:05

      И по ходу Шкулетичу и Хенти пора искать новые команды. Один столб который может ещё делать проходы качественные, другой быстро бегает. Так что либо в Европу, либо у наших клубов и в аренду наверно. Шкулетич к примеру тому же Уралу бы не помешал, а у ЦСКА есть шанс быстрого и тёмного игрока Хенти к себе зазвать, так как денег на усиление нет, а аренда вполне реальна.

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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 18 ноября 2016, 09:02

      Удачи!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 09:01

      Перспективной молодёжи в Локо всегда было много и иногда она помогала команде. Так что пусть доказывает что готов играть в основе. И против Полуяхтова и Ойовеле из Оренбурга это будет реально проверка его как форварда.

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