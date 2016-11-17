Бывший игрок сборной Колумбии: «Хамесу вредит дружба с Роналду»

Экс-нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья высказался о своем соотечественнике и полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе. По мнению Асприльи, на игрока плохо влияет дружба с Криштиану Роналду.

«Я заметил, что в последнее время Хамесу не идет на пользу дружба с Роналду. Когда Криштиану не получает передачу, он жестикулирует всем. Хамес делал то же самое за Колумбию, когда ему не давали мяч. Он машет руками на партнеров по команде, сердито смотрит на них.

Первое, что должен делать Хамес – это помогать партнерам быть лучше, потому что он играет в молодой команде, которая уважает его и не посмеет ему что либо сказать. Уверен, в другой команде ему бы дали пощечину. Это нормально спорить с арбитром и конфликтовать с игроками соперника, но нельзя позволять себе делать это с партнерами по команде», – сказал Асприлья.