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    Сесар Навас: «Инвестиции «Рубина» в новых игроков пока не окупаются»

    Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился ожиданиями от матча 14-го тура против «Рубина». По мнению футболиста, казанский клуб будет настроен только на победу. Напомним, встреча состоится 18 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Нам предстоит сложный матч, потому что у «Рубина» очень хороший подбор игроков. В этом году казанцы потратили приличную сумму на новых игроков, но инвестиции пока не окупаются. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу. Уверен, «Рубин» настроен только на победу», – сказал испанец.

    Отметим, что Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.11.2016 21:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 ноября 2016, 14:36

      Ростов победит

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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 ноября 2016, 22:32

      Всё будет норм.Они нас боятся)как отец Фёдор-О.Бендера)))

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