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    Гендиректор «Амкара»: «Никаких мыслей о снятии с чемпионата нет»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал информацию о сокращении бюджета клуба на 20 процентов. По словам Резвухина, никаких мыслей о снятии с чемпионата у руководства нет.

    «Вопрос в том, что есть тенденция в стране, что бюджет не будет больше спонсировать профессиональный спорт – вот и все. Ну, насколько финансовая ситуация может быть нормальная? Держимся пока, потом посмотрим, что будет дальше. Но никаких мыслей о том, чтобы сниматься с чемпионата, конечно, нет», – заявил функционер.

    «Амкар» после 13-ти туров занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    17.11.2016 19:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 17 ноября 2016, 20:57

      Амкарку не потопить!!! столько лет с самым малым бюджетом.. вперед Амкар!!!

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 ноября 2016, 20:11

      отлично!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 ноября 2016, 19:41

      Карбонаты только вперёд.
      остальные взад)

      1
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