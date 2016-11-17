Киселев: «Будем надеяться, что в ноябре футболистам «Томи» выплатят зарплату»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что футболисты команды обратились к президенту клуба с просьбой решить в кратчайшие сроки вопрос с задолженностями по зарплате. Не исключается, что контрактные обязательства перед игроками будут выполняться уже в ноябре.

«Футболисты обратились к президенту «Томи» Сергею Жвачкину. Теперь ждем. Сергей Анатольевич с руководством пока не связывался. Информации о встречи пока нет. В ноябре обещали выплатить зарплату, будем надеяться, что так и будет», – заявил Киселев.