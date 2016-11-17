Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дьяков: «Пока я в Томске, не пришло ни одной SMS о зарплате»

    Защитник «Томи» Виталий Дьяков отметил, что клуб не торопится погашать перед футболистами задолженности по зарплате.

    «Пока я в Томске, не пришло ни одной SMS о зарплате – только оповещения о списании средств и реклама о кредитах. Понятно, что задержки по зарплате не только здесь, но и во многих других командах, которые финансируются за счет государства, но хочется уже от слов перейти к действиям. Пока живем одними обещаниями, что все наладится. Но руководство «Томи», к сожалению, своих прямых обязанностей не выполняет», – заявил Дьяков.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2016 13:04
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 17 ноября 2016, 19:36

      интересно и на что он столько времени живет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 ноября 2016, 15:46

      Симки местами поменяй,Патлатый лошара...
      Там уже верняк на "Иж-Планета-Спорт" накапало..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 17 ноября 2016, 15:06

      Ахххх-хаааа-хаааа да уж, уехал за баблом из Ростова, но оно все на круги своя и вернулось. А был когда то перспективным защитником, в сборную нарекали.
      Вот так у нас и гробятся футболисты, не хрен их вот таким лимитом огораживать, как раз бы уехал зарубеж, там то зарплаты во время платят и был бы в сборный потенциальный защитник с зарубежным опытом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 ноября 2016, 15:01

      Так мобильный банк подключи олух.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 ноября 2016, 14:54

      Даааа... Попал Дьяк...Хороший защитник,а ушёл(с Ростова) задорма

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 17 ноября 2016, 14:52

      Томь на выход из РФПЛ. Зачем вообще было туда лезть?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      gosha1989 17 ноября 2016, 14:36

      Может мобильный банк не подключен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 17 ноября 2016, 14:10

      в Ростове тоже походу не часто приходило......но где Ростов , а где Томь этож две большие разницы....Виталя каждый сам выбирает ты выбрал бабки и динаму....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 17 ноября 2016, 14:03

      А Томь еще погребняка к себе звали, у одного его зарплата как у половины Томска

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 17 ноября 2016, 13:59

      За еду играют что ли

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11