Руни принес извинения за употребление алкоголя во время пребывания сборной Англии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни извинился за употребление алкоголя во время сборов национальной команды. Напомним, ранее по информации британских СМИ, футболист принял участие в вечеринке в баре отеля, где разместилась сборная Англии. Несколько фото с форвардом попали в интернет

«Безусловно, Уэйну жаль, что эти фотографии были опубликованы. Хоть это и был выходной день для всей команды и персонала, Руни в полной мере осознает, что не должен был так себя вести. Уэйн уже извинился перед Гаретом Саутгейтом. Он хотел бы также принести извинения всем болельщикам, которые видели эти фото», – говорится в заявлении.

Футбольная ассоциация Англии уже объявила, что пересмотрит правила поведения игроков во время сборов.