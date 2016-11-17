Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Руни принес извинения за употребление алкоголя во время пребывания сборной Англии

Руни принес извинения за употребление алкоголя во время пребывания сборной Англии

17 ноября 2016, 00:13
7

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни извинился за употребление алкоголя во время сборов национальной команды. Напомним, ранее по информации британских СМИ, футболист принял участие в вечеринке в баре отеля, где разместилась сборная Англии. Несколько фото с форвардом попали в интернет

«Безусловно, Уэйну жаль, что эти фотографии были опубликованы. Хоть это и был выходной день для всей команды и персонала, Руни в полной мере осознает, что не должен был так себя вести. Уэйн уже извинился перед Гаретом Саутгейтом. Он хотел бы также принести извинения всем болельщикам, которые видели эти фото», – говорится в заявлении.

Футбольная ассоциация Англии уже объявила, что пересмотрит правила поведения игроков во время сборов.

Источник: Skysports
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Манчестер Юнайтед Руни Уэйн Саутгейт Гарет
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1479336159
Еще один алик.Не знающий меру.Походу Газза никого не научил.
Ответить
ДСА
1479347966
Пил, пью и буду пить. А если нужно, извинюсь.
Ответить
artem 81
1479353459
понятно где же результат
Ответить
Serhio1010
1479362311
Жаль , что фото попали, и извиняется перед теми болельщиками , которые фото видели)) интересные извинения))))
Ответить
kykyi
1479362371
Слабак, вот наши Кокоша и Мамай никогда не извиняются. Учись, студент.
Ответить
Шахрукхан
1479388800
после ничьи от россии употреблять начал
Ответить
ivanthebest
1479390654
Эти извинения он может засунуть себе в одно место... Что значит фотки попали в интернет? Т.е. если бы не попали, он бы и глазом не повёл, продолжал бы бухать? Хотя и так наверное будет бухать, просто будет более тщательно следить за тем, кто его фотает...
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
5
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+