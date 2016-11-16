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    Мутко: «В УЕФА решили изучить дополнительные обстоятельства по делу Еременко»

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что УЕФА решил изучить дополнительные обстоятельства в деле полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Именно с этим связана отсрочка оглашения вердикта.

    «Дисциплинарный и этический комитеты УЕФА – независимые органы. Они отгородились, и любая попытка что-то уточнить у них наталкивается на просьбу дать им поработать. Они решили изучить еще какие-то обстоятельства, так они объясняют», – заявил Мутко.

    Напомним, что футболист сборной Финляндии был отстранен УЕФА от любой футбольной деятельности сроком на 30 дней в начале октября. Слушание по делу Еременко состоялось 10 ноября. В понедельник в пресс-службе УЕФА сообщили, что оглашение решения ожидается в конце этой недели.

    Источник: Р-Спорт

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    16.11.2016 10:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 16 ноября 2016, 18:05

      Честно говоря какая то глупость.................официально не в чём не обвинили , но отстранили и мотают нервы футболисту Ерёменко............ну прямо как при Берии в СССР........ОТКАЗАЛСЯ ИГРАТЬ ЗА ЕГО КЛУБ , ВРАГ НАРОДА..........

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 ноября 2016, 14:27

      Говорю же, ждут "заноса"! Им сказали, что в России это сегодня норма... Можно поживиться... Ну а про то, что нужно найти посредника типа г-на Селюка, сказать забыли... Вот и маются... Хотят, чтобы "вслепую прокатило"... "Фигушки! - подумал загадочный человек с сигарой и инициалами Е.Л.Г., - Понты братвы из УЕФА не по понятиям!"

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 ноября 2016, 14:10

      Что комиссию с первого раза с вещдоков не вставило?) Заказали ещё небольшую партейку с Колумбии, чтоб наверняка))

      -1
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      Рейтинг: +992

      опус 2 16 ноября 2016, 13:58

      Я уж начинаю подозревать, что Ерёменко шьют убийство Кеннади !

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 ноября 2016, 13:19

      Будут выяснять до окончания распределения мест в лиге чемпионов. Если
      ЦСКА займёт третье место, то Ерёменко накажут ещё, а если четвёртое, то
      оправдают. За что накажут? Вот сейчас и ищут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > vladimir-7 16 ноября 2016, 14:11

      к сведению в ЛЧ будут играть только 2 команды на будущий год, а не три...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ivanthebest 16 ноября 2016, 16:01

      То, что две команды будут играть вЛЧ это понятно.Третья команда переходит в ЛЕ. Так чтобы ЦСКА не попал в ЛЕ УЕФА и нужно время
      выиграть, не допуская Ерёменко к этим играм.

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 16 ноября 2016, 13:17

      темная лошадка

      -3
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 16 ноября 2016, 13:09

      Проблема Еремёнко в том, что играет в российском чемпионате, но является гражданином и членом сборной Финляндии; обижать финнов не хочется, но и не наказать нельзя игрока российского чемпионата :)

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Егор Велунов 16 ноября 2016, 16:03

      У него второе гражданство российское.

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > vladimir-7 18 ноября 2016, 09:36

      Выступает за сборную Финляндии, и там сверх важный игрок, это главное, а наличие остальных паспортов, только помогает игроку не числиться легионером в разных странах и всё.

      0
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 16 ноября 2016, 12:02

      Дзагоева они рассмотреть хотят, что ж тут непонятного

      -1
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 16 ноября 2016, 11:08

      "дополнительные обстоятельства" - ааааа вон это как называться стало )))

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 16 ноября 2016, 10:56

      Изучают размеры чемоданчика Нигера? ))) Похоже он маленький, если "отгородились"! ))))

      -1
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