Олег Иванов ждет предложений от «Терека»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассчитывает закончить свою профессиональную карьеру в грозненском клубе, за который он выступает с 2012 года.

«Скажу так – лед тронулся, наверное, в скором времени мы с руководством «Терека» поговорим и все обсудим. Не совру, если скажу, что «Терек» для меня многое сделал. В первую очередь, я выслушаю предложение здесь. Если все будет хорошо, то продолжу и, может быть, закончу карьеру тут», – сказал Иванов.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2017 года.