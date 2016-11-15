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    Тульский «Арсенал» не намерен подписывать контракты с двумя игроками из Никарагуа

    В руководстве тульского «Арсенала» отметили, что на данный момент не готовы подписать контракты с двумя игроками из Никарагуа, находившимися на просмотре в команде. Всю последнюю неделю в составе «канониров» тренировались нападающий Арьягнер Смит и полузащитник Хонатане Монкаде.

    «Они молодые и очень, как мне кажется, перспективные. Но сырые еще, это игроки на будущее. А сегодня «Арсеналу» нужны футболисты, у которых есть дух победителя, поигравшие в командах, боровшихся не за выживание, а за верхние строчки в турнирной таблице», – приводит слова президента «Арсенала» Гурама Аджоева «Слобода».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2016 14:46
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