Тульский «Арсенал» не намерен подписывать контракты с двумя игроками из Никарагуа

В руководстве тульского «Арсенала» отметили, что на данный момент не готовы подписать контракты с двумя игроками из Никарагуа, находившимися на просмотре в команде. Всю последнюю неделю в составе «канониров» тренировались нападающий Арьягнер Смит и полузащитник Хонатане Монкаде.

«Они молодые и очень, как мне кажется, перспективные. Но сырые еще, это игроки на будущее. А сегодня «Арсеналу» нужны футболисты, у которых есть дух победителя, поигравшие в командах, боровшихся не за выживание, а за верхние строчки в турнирной таблице», – приводит слова президента «Арсенала» Гурама Аджоева «Слобода».