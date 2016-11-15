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    Кадыров: «За сборную России буду переживать сильнее, чем за «Терек»

    Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров перед контрольным матчем сборной России с Румынией в Грозном заявил, что будет переживать за национальную команду сильнее, чем обычно за свой родной клуб. По его словам, болельщики обязаны мотивировать и вдохновлять российских футболистов, а не ругать их. Поединок состоится сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Грозненский «Терек» – это команда республиканского масштаба, а сборная России – общероссийская, народная команда. Я сильнее буду болеть за нашу сборную. Мы все – и чеченский народ, и российское общество в целом уверены в будущем российского футбола. Надо забыть о прошлых неудачах и помогать команде в эти непростые для нее времена.

    Сейчас у команды новый тренер и ему нужно дать время, чтобы наладить игру. Я думаю, что наша сборная еще заявит о себе. Мы должны в 2018 году показать лучшую игру, а Черчесову с игроками предстоит выполнить огромный объем работы. А мы должны мотивировать и вдохновлять нашу команду. Мы привыкли ругать, но я считаю, что это неправильно», – сказал Кадыров.

    Источник: ТАСС

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    15.11.2016 07:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 ноября 2016, 14:19

      Вот кого в тренерском штабе не хватает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 15 ноября 2016, 08:17

      Конечно Россия тебя кормит

      -2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 15 ноября 2016, 07:51

      Почему сборная играет только в южной и центральной России? А потом говорят, что у нас типа футбол не развивается. Ну ладно зимой, осенью погодные условия не позволяют играть на/за Уралом. А летом? Почему летом не провести товарищеские матчи в Екатеринбурге, в Новосибирске, в том же Томске?

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Алексей1988 15 ноября 2016, 09:02

      А какие хорошие стадионы вы знаете в Екатеринбурге, Новосибирске и Томске? Арены в Краснодаре, Москве, Грозном — это совершенно другой уровень.

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Freyk 18 ноября 2016, 10:56

      А почему не развивать? Где гос поддержка? Или у нас в России в планах вкладывать бабки только в Кавказ и Москву?
      В 2004 году по поручению Президента России Владимира Путина выделено финансирование на строительство Центрального стадиона имени Ахмата Кадырова.
      А почему нет поручения о финансировании стадионов в Новосибирске? Это 3й город по населению после Мск и Питера. Вот кто бы что не говорил, а в СССР все честно было, тому пример чемпионат 70х годов, когда 1 место занимали Киев, 2 Тбилиси, 3 Ереван и т.д. Уже противно, а еще хотят развивать футбол. А бабки только в Мск и Кавказ вкладывают.

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Алексей1988 18 ноября 2016, 20:25

      Стадионы должны строиться за частные деньги. Вы видели когда-нибудь, чтобы правительство Великобритании строило стадион «Тоттенхэму», или немецкое правительство решило построить арену «Шальке»? Такое бывает только перед чемпионатами мира. И ваш пример со стадионом «Терека» — это скорее пример того, как не должно быть.

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Freyk 19 ноября 2016, 15:41

      Тем не менее, почему хачикам строят стадионы ВВП всякие конченные, а своим русским? Уже противно от ЕР этой сранной.

      -1
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