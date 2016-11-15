Шевченко: «Рассматриваем матч с Сербией в очень серьезном контексте»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Сербии.

— Для начала хотел бы сказать, что очень рад быть здесь в Харькове. Очень приятно, что этот стадион вновь открыт для большего футбола. Для нас очень важно порадовать болельщиков хорошим футболом.

— Вы определились с составом на завтрашний матч?

— Мы определяемся. Моя задача — дать возможность сыграть тем, кто сыграл меньше матчей. Именно от этого мы и будем исходить. Добавлю, что Сербия — очень хорошая команда.

— Рассматриваете ли вы этот матч с прицелом на следующий год?

— Я рассматриваю этот матч в очень серьезном контексте. Мы сыграли четыре официальных игры. Завтрашний матч — это возможность увидеть в деле тех футболистов, которые до этого играли меньше. Возможно, мы даже изменим схему нашей игры. Сербия — очень сильный соперник, против которого нам нужно настроиться самым серьезным образом. С другой стороны, я бы не рассматривал этот матч, как подготовку к Хорватии.