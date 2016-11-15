Бубнов: «Уровень Черчесова не самый высокий. Под руководством Гвардиолы наша сборная играла бы лучше»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал понять, что уровень главного тренера сборной России Станислава Черчесова невысок.

«Вы что думаете Семак по тренерскому уровню ниже Черчесова? Посмотрите, у кого был Семак помощником. Что касается Слуцкого, то мы все увидели на Евро-2016. А уровень Черчесова не самого высокого уровня среди российских специалистов. А кто его выбрал? Мутко. Вот он и пусть отвечает. А он ни за что не отвечает. Я уверен, что нынешняя сборная России при Гвардиоле играла бы лучше с этими же игроками», – сказал Бубнов.