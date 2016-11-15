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  • Бубнов: «Уровень Черчесова не самый высокий. Под руководством Гвардиолы наша сборная играла бы лучше»

Бубнов: «Уровень Черчесова не самый высокий. Под руководством Гвардиолы наша сборная играла бы лучше»

15 ноября 2016, 00:50
32

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал понять, что уровень главного тренера сборной России Станислава Черчесова невысок.

«Вы что думаете Семак по тренерскому уровню ниже Черчесова? Посмотрите, у кого был Семак помощником. Что касается Слуцкого, то мы все увидели на Евро-2016. А уровень Черчесова не самого высокого уровня среди российских специалистов. А кто его выбрал? Мутко. Вот он и пусть отвечает. А он ни за что не отвечает. Я уверен, что нынешняя сборная России при Гвардиоле играла бы лучше с этими же игроками», – сказал Бубнов.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Гвардиола Хосеп Мутко Виталий Бубнов Александр
Комментарии (32)
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RedWhiteFans2
1479160420
Да, уж , не чего добавить.
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кошмарик
1479160738
записываю перлы Бубнова.. потом издам книгу и озолочусь.. а народ будет хохотать..
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Небесная
1479161297
куда его несёт...
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Doktor Dik
1479161525
Под руководством Гвардиолы и с другими футболистами наша сборная играла бы лучше
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Diman67
1479166286
сколько же говна в этом человеке. вечно всех критикует, все у него плохие, все всё делают не так! диванный эксперт. сам ничего для развития не сделал. критиковать то легче...
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Аристократ Олжик
1479180588
Ну ты реальный Бубен, Гвардиола будет тренировать сборную России, сразу как только Моуриньо возметься за сборную Украины . . . Клопп будет тренировать США, а Венгер сборную НАТО
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super.zenitchik
1479185714
Согласен. А если бы Гвардиоле дали Месси, Рональдо, Бензема, Жиру, Гризмана и Де Хеа с Отаменди, то точно ЧМ-2018 выиграли бы.
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DIDI 23
1479186563
Мутко ни за что не отвечает. - В этом и беда российского футбола.
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loboda2012
1479187672
Этим дегенератам, кого не поставь, все равно будут последними.
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vladimir-7
1479192072
Согласен, что Черчесов не годится как главный тренер сборной России. Что касается Мутко, то уж натворил он и с переходом на "осень-весна", и со стро- ительством стадионов, где происходит воровство денег, причём высшее руко- водство страны как бы не замечает это. В.В. Путину пора прекращать друж- банство и землячество по отношению к назначаемым им руководителям. Пора переизбрать руководство РФС, РФПЛ, ФНЛ и др. и выбрать действи- тельно специалистов в эти организации. Мутко на всю страну заявляет: " я и не хотел быть президентом РФС, но никто не хочет туда идти, поэтому приходится мне идти на этот пост". Вот уж брехун . так брехун. Объединение отечественных тренеров выдвигает на пост президента РФС другую канди- датуру, а Мутко со своими прихлебателями Прядкиным и Ефимовым органи- зуют эти "выборы" в пользу Мутко. И состав РФС, РФПЛ, ФНЛ и ОК пора разогнать и набрать действительно специалистов, разбирающихся в футболе.
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