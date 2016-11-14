Форвард сборной Румынии Андоне: «Надеемся сыграть на ЧМ-2018»

Нападающий сборной Румынии Флорин Андоне поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против команды России. Напомним, встреча состоится завтра в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Как вы оцениваете вероятность попадания сборной Румынии на чемпионат мира в России?

– Конечно, мы очень надеемся оказаться на чемпионате мира. Да, несколько дней назад мы проиграли Польше в отборочном матче, но у нас все еще остается шанс. Я уверен, что мы сыграем в России в 2018 году. Уверен в нашей команде.

– Кто сильнее на сегодня – Россия или Румыния?

– Никто не сильнее. Нельзя говорить, что у кого-то есть преимущество.