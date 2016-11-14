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    Геркус: «Локомотив» мог бы взять тренера за 10 миллионов, если не был бы ограничен финансово»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о причинах решения назначить на пост главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

    «Конечно, то, что Юрий Палыч популярен у болельщиков «Локомотива», учитывалось как дополнительный плюс. Но его назначали не за это, не как фигуру, которая объединяет болельщиков. А в первую очередь, как тренера.

    Если бы мы были не ограничены в финансах, мы бы по-другому к этому подошли. Это очевидно. Мы могли бы за 10 миллионов евро пригласить тренера, наш список тренеров был бы больше», – отметил Геркус.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.11.2016 19:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 ноября 2016, 10:30

      Пощечина Сёмину))

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 14 ноября 2016, 23:28

      Иногда лучше жевать, чем говорить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 14 ноября 2016, 22:28

      Как логично...

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 ноября 2016, 20:54

      А смысл? Мне кажется, что даже Гвардиола с "копеешными" игроками ни чего бы не добился

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 ноября 2016, 20:41

      а еще, если бы президент был поумнее... и за что такая беда Локо? сначала Олюшка, теперь Герус..

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