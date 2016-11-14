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    Лэмпард покинет «Нью-Йорк Сити» по завершении контракта

    Хавбек «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард заявил, что покинет клуб в ближайшем времени. Контракт 38-летнего игрока завершается в декабре нынешнего года.

    «Мое время в «Нью-Йорк Сити» подходит к концу. Я хотел бы сказать спасибо многим людям за доброту и поддержку, которую они оказывали мне на протяжении двух последних двух лет. Мои товарищи по команде: было очень приятно играть рядом с вами. Изумительные болельщики дали мне невероятную поддержку. Все люди, работающие за кулисами в «Нью-Йорк Сити», сделали легкими мои пребывание и работу здесь. Мне очень понравилось это время, и я много благодарен за возможность играть в таком большом клубе, и в таком невероятном городе. У меня осталось большое количество хороших воспоминаний перед тем, как шагнуть в следующий этап своей карьеры. В ближайшее время я обо всем объявлю», – написал Лэмпард на своей странице в Instagram.

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    Источник: Instagram

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    14.11.2016 18:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 ноября 2016, 20:52

      в челси на сезон или до лета

      0
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    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 14 ноября 2016, 20:47

      скорее всего завершит карьеру

      0
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    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 14 ноября 2016, 20:17

      Надеюсь назад в Челси

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