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    Коноплянка: «На тренировках сборной Украины возникают конфликты»

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не скрывает, что в команде все на столько сосредоточены на результате, что зачастую это приводит к конфликтам.

    «Мы выходим на поле только за победой. Перед игрой мы становимся в круг и говорим: «Три очка или без них с поля не возвращаемся». На тренировках даже небольшие конфликты возникают, в том плане, что мы не хотим проигрывать.

    До конца отрабатываем даже на тренировках, поэтому с таким же желанием выходим потом и на футбольное поле. На самом деле о конфликтах я грубо сказал. Вы все понимаете, что когда подходит конец тренировки, то все пожали друг другу руки и улыбаемся», – рассказал Коноплянка в программе «Профутбол».

    В группе I отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Украины после четырех туров располагается на второй строчке, имея в своем активе восемь очков. Отставание от лидирующих хорватов составляет два очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2016 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 14 ноября 2016, 11:13

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