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Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах завершил карьеру в 26 лет

13 ноября 2016, 20:37
11

Воспитанник «Зенита» и бывший защитник молодежной сборной России Басель Абдулфаттах объявил о завершении профессиональной карьеры. Ранее 26-летний футболист хотел выступать за сборную Сирии, но не смог получить разрешение.

«Профессиональный футбол для меня закончился. Сейчас с друзьями-любителями пару раз в неделю бегаем в Петербурге в закрытых манежах. Благодарен любимой игре за возможность что-то заработать. Мне хватило ума не тратить деньги на сомнительные вещи. Смог и квартиру с машиной купить, и супруге дал начальный капитал для бизнеса, теперь вместе его развиваем.

Сейчас у меня младший брат в академии «Зенита» занимается, играет на дефицитной ныне позиции левого защитника, даю ему советы, чтобы не повторял моих ошибок. В планах получить лицензию детского тренера. Важно в раннем возрасте закладывать футбольные азы», — заявил Абдулфаттах.

Источник: Чемпионат.ком
Зенит Абдулфаттах Басель
Комментарии (11)
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I'm
1479059624
Молодец))
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Михаил Шевченко
1479060727
Причём там сборная,и как он на квартиру с машиной на почти любительском уровне заработал...
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MEHROJ ЗЕНИТ
1479061956
Я и забыл про него
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Loko_Roma
1479066407
Березутским и Игнашевичу есть чему у пацана поучиться
Ответить
Lordfrax
1479067474
Чувствуется, что у человека голова на плечах есть, молодец!
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Йогурт Мэн
1479072886
Некоторые в 26 только начинают)
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Фан666
1479098911
Какой-то лашок и ещё сумел на квартиру и бизнес заработать. И это сидя на лавках в отстойных командах или в молодёжке Зенита так платят хорошо?
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Garrincha58
1479102878
понял что это не его, а такие как Кокорин и Юсупов будут до 35 дурака валять и всем мозги пудрить хотя Кокошка уже заработал на 10 квартир
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somn
1479110137
Парень оказался с головой. Понял, что звёзд с неба не хватает и закончил карьеру.
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hodyrev
1479119415
что тут сказать,молодец или олень или воспитанники с академий-любители или у нас физруки а не детские тренеры или инфраструктура..все это взаимосвязано..
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