Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах завершил карьеру в 26 лет

Воспитанник «Зенита» и бывший защитник молодежной сборной России Басель Абдулфаттах объявил о завершении профессиональной карьеры. Ранее 26-летний футболист хотел выступать за сборную Сирии, но не смог получить разрешение.

«Профессиональный футбол для меня закончился. Сейчас с друзьями-любителями пару раз в неделю бегаем в Петербурге в закрытых манежах. Благодарен любимой игре за возможность что-то заработать. Мне хватило ума не тратить деньги на сомнительные вещи. Смог и квартиру с машиной купить, и супруге дал начальный капитал для бизнеса, теперь вместе его развиваем.

Сейчас у меня младший брат в академии «Зенита» занимается, играет на дефицитной ныне позиции левого защитника, даю ему советы, чтобы не повторял моих ошибок. В планах получить лицензию детского тренера. Важно в раннем возрасте закладывать футбольные азы», — заявил Абдулфаттах.