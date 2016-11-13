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    ФНЛ. «Динамо» разгромило «Балтику» и упрочило лидерство, «Енисей» уступил «Зениту-2»

    В матче 22-го тура первенства ФНЛ «Динамо» в гостях одержало крупную победу над «Балтикой» со счетом 3:0. Дублем в составе бело-голубых отметился Евгений Луценко. Таким образом, московский клуб набрал 50 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, опережая идущим вторым «Тосно» на пять баллов.

    В другой встрече игрового дня «Зенит-2» на своем поле благодаря двум забитым в первом тайме голам взял верх над «Енисеем» и поднялся на восьмую строчку.

    Первенство ФНЛ. 22-й тур

    Балтика (Калининград) – Динамо (Москва) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Рыков, 12; 0:2 – Луценко, 27; 0:3 – Луценко, 69.

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Енисей (Красноярск) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Зуев, 7; 2:0 – Евсеев, 42.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2016 18:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18257

      ilichkadr 13 ноября 2016, 21:57

      Зенит-2 молодца! Два друга (Радимов и Тихонов) поспорили. Сегодня Радимов был лучшим..........

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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 13 ноября 2016, 21:16

      МОЛОДЦЫ!!! ДАВАЙТЕ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ ОБРАТНО!!!

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