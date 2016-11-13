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    Семин заявил, что Алексей Миранчук хочет продлить контракт и остаться в «Локомотиве»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук согласился на все предложенные клубом условия по продлению контракта и намерен остаться в команде.

    «Миранчук согласен со всеми предложенными клубом условиями по продлению контракта. Он хочет остаться в «Локомотиве», – сказал Семин.

    Напомним, действующее соглашение Миранчука с «Локомотивом» истекает осенью следующего года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников в РФПЛ 12 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

    Источник: ТАСС

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    13.11.2016 15:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +519

      Dammit 13 ноября 2016, 19:04

      Если это правда, то новость отличная.
      Сколько времени уже не было в Локо своего собственного и талантливого игрока.
      Кстати,в эту новость верю, ибо Палыч не имеет привычки давать ложные надежды

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 ноября 2016, 16:58

      он сам должен быть заинтересован в том, что бы играть за Локомотив! Ему нужно в первую очередь играть и прогрессировать, а не сидеть на лавке. Да, он безусловно талантливый и подающий надежды игрок, но сколько таких было историй, когда выбирали деньги, а не игровую практику так и пропадая с радаров.

      2
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 13 ноября 2016, 15:43

      Отлично!

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