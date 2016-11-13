Семин заявил, что Алексей Миранчук хочет продлить контракт и остаться в «Локомотиве»

Если это правда, то новость отличная.
Сколько времени уже не было в Локо своего собственного и талантливого игрока.
Кстати,в эту новость верю, ибо Палыч не имеет привычки давать ложные надежды
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук согласился на все предложенные клубом условия по продлению контракта и намерен остаться в команде.
«Миранчук согласен со всеми предложенными клубом условиями по продлению контракта. Он хочет остаться в «Локомотиве», – сказал Семин.
Напомним, действующее соглашение Миранчука с «Локомотивом» истекает осенью следующего года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников в РФПЛ 12 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.