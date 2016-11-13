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    Таски готов продлить контракт со «Спартаком»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски готов продлить контракт с московским клубом. По информации источника, немецкий игрок планирует остаться в стане команды до 2019 года. Напомним, действующее соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2017 года.

    Ранее сообщалось, что Таски из-за политической ситуации намерен покинуть московскую команду, однако теперь игрок изменил мнение. В нынешнем сезоне Таски провел за «Спартак» в РФПЛ семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Спортфакт

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    13.11.2016 15:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 ноября 2016, 21:29

      Хитрожопый, как в команде была небольшая смута, так лесом всё и плевать на всё... а как всё наладилось, так сразу пачка новострилась... Не нужны нам такие игроки, которые при первой же трудности готовы кинуть Спартак!

      1
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 13 ноября 2016, 19:59

      aaaaaaaaaaaaaaaagvdftgjhvbvbnvujkl

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1163

      ВасяК 13 ноября 2016, 18:44

      А по мне,пусть Пуцко играет,сильней будет!!!

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 ноября 2016, 17:33

      "политическая ситуация"... Деньги получает, какая там для него полит.ситуация может быть?!

      1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 13 ноября 2016, 16:12

      Слабый защитник)) Спартак сделает ошибку, если заключит с ним контракт

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 ноября 2016, 16:00

      А Спартак намерен?

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