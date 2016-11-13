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    Кононов заявил, что на время стажировки в «Челси» клуб предоставил ему квартиру и тренера с автомобилем

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал, как прошла его стажировка в «Челси». Как отметил белорусский специалист, лондонский клуб на время его пребывания в Англии предоставил ему квартиру и тренера с автомобилем.

    – Почему именно Англия?

    – Чемпионат АПЛ, вообще английский футбол – самые зрелищные в нашем виде спорта. В этой стране работают тренеры самого высокого класса и сильные игроки. Мне давно хотелось посмотреть, как живет британский футбол изнутри.

    – В соцсетях много ваших фотографий, где вы показываете жизнь клубной академии «Челси», работу ее игроков на клубной базе. Вы постоянно были в этом клубе, он стал вашей базой для командировки в Британию?

    – Да. Мне очень хотелось посмотреть, как живет именно «Челси».

    – Как долго вы жили в Лондоне во время поездки?

    – Я находился в Лондоне в общей сложности 17 дней.

    – Дорого удовольствие, зная расценки на отели в Англии. Где жили?

    – Клуб предоставил мне одну из своих квартир, недалеко от базы.

    – Как передвигались – метро, электричка или брали в аренду автомобиль?

    – Со мной рядом всегда находился тренер академии «Челси». Мы передвигались на его автомобиле. Только в Манчестер ездили на электричке, так было удобней.

    Источник: Спортфакт

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    13.11.2016 13:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 14 ноября 2016, 00:05

      значит ждем результата

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 13 ноября 2016, 14:12

      Наверняка Роман Аркадич позаботился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 ноября 2016, 13:57

      Всё включено и оплачено Абрамовичем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Mi6 13 ноября 2016, 13:33

      С нетерпением ждём в ЦСКА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 ноября 2016, 13:32

      Какой же он белорусский специалист???
      Курский он! И в профиле гражданство Россия тоже как бы.

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