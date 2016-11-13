В Южном Судане расстреляли автобус с футбольной командой

Обстреляли и расстреляли это разве одно и то же?
Автор заголовка - мразь. Водитель автобуса погиб, а он из этого старается побольше рейтинга выжать...
В Южном Судане обстреляли автобус, перевозивший команду высшего дивизиона страны «Янг Старз». Как сообщает AP, нападение произошло после поражения клуба в финале Кубка страны. Автобус был расстрелян недалеко от столицы государства Джубы.
В результате атаки погиб водитель автобуса. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.
Нападавшие успели скрыться с места преступления.