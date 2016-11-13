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    В Южном Судане расстреляли автобус с футбольной командой

    В Южном Судане обстреляли автобус, перевозивший команду высшего дивизиона страны «Янг Старз». Как сообщает AP, нападение произошло после поражения клуба в финале Кубка страны. Автобус был расстрелян недалеко от столицы государства Джубы.

    В результате атаки погиб водитель автобуса. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

    Нападавшие успели скрыться с места преступления.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2016 07:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 ноября 2016, 12:48

      Обстреляли и расстреляли это разве одно и то же?
      Автор заголовка - мразь. Водитель автобуса погиб, а он из этого старается побольше рейтинга выжать...

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