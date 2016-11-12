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  • Зе Луиш вернется в расположение «Спартака» из сборной с травмой бедра

Зе Луиш вернется в расположение «Спартака» из сборной с травмой бедра

12 ноября 2016, 19:46
13

Нападающий «Спартака» и сборной Кабо-Верде Зе Луиш в расположении национальной команды получил травму мышц бедра и в ближайшее время вернется в стан московского клуба. Сообщается, что пока футболист останется в составе «синих акул», чтобы не усугубить повреждение, однако позднее прилетит в Россию и пройдет дополнительное медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Зе Луиш провел за «Спартак» в РФПЛ 12 матчей, в которых забил пять голов, сделал четыре голевые передачи и заработал две желтые карточки.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Кабо-Верде Спартак Зе Луиш
Комментарии (13)
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MaxSpartakM
1478969739
Началось! Выздоравливай Зе!
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Warrior God
1478970102
Я эти сбродные рот е., ладно не будем о плохом.
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alll-1
1478971441
Здоровья ,здоровья ,здоровья.
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ttter
1478972532
Здоровья тебе Бонифаций.
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marslond
1478972690
Потеря для Спартака.
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IVAN53
1478973572
Да не отпускать их в сборные просто так, как в нхл
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спартак спартаков1
1478974721
пля как в сборную так травмы...........жесть
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арейская
1479000043
Ну здрасьте вам, этого ещё не хватало, жаль, боюсь что Спартак на этом и закончит своё праздное шествие
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super.zenitchik
1479022274
Какие-то они нежные хрюшки. Играют по выходным и все в травмах... А вот Зенит, Краснодар и Ростов не плачутся.
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filosof sparty
1479037723
Лишь бы ничего серьёзного...
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