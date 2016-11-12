Зе Луиш вернется в расположение «Спартака» из сборной с травмой бедра

Нападающий «Спартака» и сборной Кабо-Верде Зе Луиш в расположении национальной команды получил травму мышц бедра и в ближайшее время вернется в стан московского клуба. Сообщается, что пока футболист останется в составе «синих акул», чтобы не усугубить повреждение, однако позднее прилетит в Россию и пройдет дополнительное медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Зе Луиш провел за «Спартак» в РФПЛ 12 матчей, в которых забил пять голов, сделал четыре голевые передачи и заработал две желтые карточки.