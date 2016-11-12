«Челси» намерен продлить контракт с Костой с повышением зарплаты до 150 тысяч в неделю

Руководство «Челси» планирует продлить контракт с нападающим Диего Костой. По информации источника, лондонский клуб готов повысить зарплату футболиста до 150 тысяч фунтов в неделю. Благодаря этому синие планируют отбить интерес «Атлетико», который хочет приобрести испанского форварда.

Напомним, нынешнее соглашение Косты с «Челси» рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за лондонский клуб в АПЛ 11 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.