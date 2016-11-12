Панченко: «В «Динамо» я прибавил как игрок, почувствовал уверенность»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко отметил, что почувствовал уверенность в своих силах, выступая за бело-голубых. Контракт футболиста принадлежит ЦСКА, а цвета динамовцев он защищает на правах аренды с августа нынешнего года. В текущем розыгрыше ФНЛ форвард записал в свой актив 15 забитых мячей и одну голевую передачу в 18-ти встречах.

«Прибавил ли я в «Динамо» как футболист? Естественно. У меня появилась уверенность, а это самое главное для футболиста. Мне стали давать больше игрового времени, стал чаще забивать.

Хочется, прежде всего, себе доказать. Кому-то что-то доказывать не собираюсь. Каждый день стараюсь все больше работать, учусь чему-то.

Финансовая ситуация в «Динамо»? У меня лично напряженности нет. Я просто читаю и слежу за клубом, за который переживаю», – сказал Панченко.