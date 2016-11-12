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    Чугайнов: «Мы сами сделали так, что футболисты торгуют не мастерством, а паспортами»

    Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ необходимо отменить.

    «Я бы вообще этот лимит отменил. Раньше у нас была сильная сборная, потому что игроки выступали в лучших чемпионатах: Аленичев – Италия, Мостовой – Испания, Кирьяков – Германия. Туда стремились, там платили больше. А сейчас наших футболистов все устраивает в России. Отменим лимит – люди будут развиваться в Германии и других сильнейших лигах.

    Мы прикрываемся якобы интересами национальной команды. При этом вы видите, как наша сборная играет. Много новых лиц появилось за последнее время? Выступают все те же. Это ведь мы сделали так, что футболисты торгуют не мастерством, а паспортами. Илья Максимов – талант. Его убили миллионы, которые он получал, сидя на скамейке в «Зените». Так теряем игроков сборной», — сказал Чугайнов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.11.2016 11:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 ноября 2016, 13:00

      Потолок зарплат

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      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 12 ноября 2016, 12:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хватит уже про лимит. Сейчас он нужен.

      -4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > bomilazdeshnii 12 ноября 2016, 14:38

      Представь такую ситуацию. В джунглях живет тигр, он сам охотится на дичь, дерется с конкурентами и от этого становится сильнее, а если он слабый, то на его место приходит другой, здоровый тигр. И другой, который живет в зоопарке, в клетке. Его на халяву кормят(высокая зарплата) ни с кем не дерется (лимит). Тогда ни он, ни его потомство, которое жило тоже в клетке, если их выпустить в джунгли ( ЛЧ, ЧЕ. ЧМ) будут позорно побиты и сдохнут. Конкуренция и естественный отбор. Вот последствия лимита.

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      Рейтинг: +864

      sined1951 > kykyi 13 ноября 2016, 18:20

      Чтобы молодой игрок становился "тигром" нужны бесплатные массовые футбольные школы с умными и опытными тренерами, которые работали бы по современным методикам обучения. Как в Германии.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 ноября 2016, 11:57

      Так и есть.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 12 ноября 2016, 13:44

      Юрий,всё время забываю спросить,а сколько тебе лет?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 12 ноября 2016, 14:23

      53 скоро, много повидал. Последнее время, на ютубе, слушаю Солонина и Суворова, блеск.

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 12 ноября 2016, 17:12

      Жалко,что не до 45-и.Вчера смотрел на Австралийском сайте,нехватка инженеров-строителей (оклад от 10000))))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 12 ноября 2016, 19:13

      Увы.

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