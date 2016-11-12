Отбор на ЧМ-2018. Англия разгромила Шотландию и другие результаты

В матче четвертого тура отбора на ЧМ-2018 сборная Англии отправила в ворота команды Шотландии три безответных мяча. Авторами голов стали Даниэль Старридж, Адам Лаллана и Гари Кэйхилл.

В других встречах группы Мальта уступила Словении, Словакия разгромила Литву.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 4-й тур

Англия – Шотландия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Старридж, 24; 2:0 – Лаллана, 51; 3:0 – Кэйхилл, 61.

Мальта – Словения – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Вербич, 47.

Словакия – Литва – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Немец, 12; 2:0 – Куцка, 15; 3:0 – Шкртел, 36; 4:0 – Гамшик, 86.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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