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    «Локомотив» будет добиваться дисквалификации Диарра

    «Локомотив» обратится в ФИФА с просьбой дисквалифицировать бывшего игрока железнодорожников Лассану Диарра, если он не рассчитается с задолженностью. Об этом сообщил президент московского клуба Илья Геркус.

    «Диарра нам должен 10,5 миллиона евро. Мы выиграли дело в CAS, но игрок деньги не отдал. Сейчас ищем возможности, как их с него взыскать. Можно попытаться его дисквалифицировать, сказать, раз ты денег по решению CAS не платишь, то играть больше не будешь.

    Мы принимаем меры, сутяжничаем, пытаемся. Например, готовимся к дисквалификации, совершаем предварительные шаги. Это делается не одной кнопкой – надо подготовить какие-то пакеты и куда-то пожаловаться», – сказал Геркус.

    Напомним, Диарра выступал за «Локомотив» в 2013–2014 годах. Перед началом сезона-2014/15 футболист не явился на предсезонный сбор, после чего «Локомотив» разорвал контракт. ФИФА признала расторжение законным, обязав игрока выплатить неустойку. Диарра пытался опротестовать решение в CAS, но проиграл дело.

    Источник: ТАСС

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    12.11.2016 00:14
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 12 ноября 2016, 12:21

      скорее б

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 ноября 2016, 06:12

      ...играть два сезона за Иртыш (Омск) без выходных, забить 25 голов, выйти в РФПЛ. Диарею не лечить....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 ноября 2016, 01:08

      Надо было с самого начало так делать ,результат быстрее был бы!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33715

      zra78 12 ноября 2016, 00:20

      На стадион его снег убирать

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > zra78 12 ноября 2016, 00:46

      пусть пирожки раздает на стадионе

      4
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