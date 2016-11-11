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Зе Луиш травмировался на тренировке сборной Кабо-Верде

11 ноября 2016, 22:03
23

Нападающий «Спартака» и сборной Кабо-Верде Зе Луиш получил повреждение на тренировке национальной команды.

Футболист должен был принять участие в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Буркина-Фасо, но травмировался на последнем предматчевом занятии. Сообщается, что времени на восстановление к игре недостаточно и что Зе Луиш, скорее всего, матч пропустит.

Игра Кабо-Верде против Буркина-Фасо состоится в субботу, 12 ноября, а во вторник соотечественники Зе Луиша проведут товарищескую встречу против Габона.

Источник: A Bola
Кабо-Верде Спартак Зе Луиш
Комментарии (23)
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alexidj
1478891071
нафиг сборные эти ..одни расстройства..
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VVM1964
1478891104
ЗДОРОВЬЯ ЗЕ ЛУИШУ , НАДЕЮСЬ ВОССТАНОВИТСЯ К МАТЧАМ ЧР .
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ttter
1478891157
Сраные сборные,одни минусы.
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alll-1
1478891444
Здоровья !
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alp
1478894250
я б и сам там травмировался.... там такая сказка.. што спорту никакова нинадо
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dimid
1478896954
здоровья!
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RedWhiteFans2
1478898302
Опять в сборной
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miklos
1478898610
иногда хочется, чтобы матчи сборных просто запретили. какой уже раз из-за них столько проблем
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marslond
1478900273
Потеря для Спартака, ведь только недавно Зе Луиш вышел на неплохой уровень игры.
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Андрей Ермошин
1478939062
Для Спартака новость не очень, но время для восстановления есть, здоровья.
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