Зе Луиш травмировался на тренировке сборной Кабо-Верде

Нападающий «Спартака» и сборной Кабо-Верде Зе Луиш получил повреждение на тренировке национальной команды.

Футболист должен был принять участие в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Буркина-Фасо, но травмировался на последнем предматчевом занятии. Сообщается, что времени на восстановление к игре недостаточно и что Зе Луиш, скорее всего, матч пропустит.

Игра Кабо-Верде против Буркина-Фасо состоится в субботу, 12 ноября, а во вторник соотечественники Зе Луиша проведут товарищескую встречу против Габона.