Алькантара: «Я устал от сравнения Месси с Роналду, это вредит футболу»

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара заявил, что ему надоели сравнения Лионеля Месси с Криштиану Роналду.

«Лео – один из лучших в истории футбола. Но я устал от сравнений его с Роналду, это вредит футболу. Криштиану Роналду – тоже зверь», – сказал Алькантара.

Также он рассказал, что не жалеет о том, что перешел в «Баварию».

«Я не сожалею, что покинул «Барселону». Футбол есть футбол, он не заканчивается на «Барсе». Было отлично стать частью их академии и первой команды. Если когда-нибудь мне нужно будет принять решение о возвращении, я приму его», – сказал Алькантара.