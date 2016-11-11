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    Хагитали: «Контракт Эзатолахи истекает в декабре. Его будущее в «Ростове» зависит от Бердыева»

    Агент полузащитника «Ростова» Саида Эзатолахи Мехди Хагитали заявил, что контракт футболиста заканчивается в декабре. По словам представителя, иранец намерен посоветоваться с вице-президентом дончан Курбаном Бердыевым о своем будущем в клубе.

    «Контракт Саида с «Ростовом» истекает в декабре. Пока не могу ничего сказать о его будущем. Он посоветуется с Курбаном Бердыевым относительно того, что делать дальше. Конечно, ему хотелось бы остаться в клубе и дальше выступать под руководством специалиста», – сказал Хагитали.

    Эзатолахи перешел в «Ростов» в феврале 2016 года из молодежной команды мадридского «Атлетико».

    Источник: Р-Спорт

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    11.11.2016 16:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2016, 17:11

      Оставайся,заменишь Азмуна,если уйдёт

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