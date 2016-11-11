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    Семшов может войти в штаб «Арсенала»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов признался, что после окончания ВШТ у него были переговоры с руководством тульского «Арсенала», в штаб которого его приглашали.

    – Интересно проверить на практике свои знания. Хочется получить опыт, поработать вторым и все понять изнутри. Но, конечно, больше тянет к деятельности на посту спортивного директора.

    – Что стоит за слухами о том, что вы войдете в штаб тульского «Арсенала»?

    – Не скрою, предметный разговор об этом был, но пока я не в офисе клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2016 08:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 ноября 2016, 08:57

      К Венгеру в помощники.

      2
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 11 ноября 2016, 08:46

      А я подумал Арсена подсидеть)

      2
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