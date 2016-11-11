Коста получил травму в сборной и может пропустить игру «Челси» против «Мидлсбро»

Нападающий «Челси» и сборной Испании Диего Коста не сыграет в ближайших матчах национальной команды.

Сообщается, что футболист получил травму паха или бедра и вернется в расположение клуба, где пройдет медицинское обследование. Игрок пропустит встречу отбора на ЧМ-2018 против команды Македонии и товарищеский матч против Англии. Кроме того, форвард может не сыграть в матче АПЛ против «Мидлсбро», который состоится 19 ноября.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Коста провел 11 встреч, забил девять голов и отдал три результативные передачи.