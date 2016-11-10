Федецкий: «Лучше вообще не играть в футбол, чем переходить в чемпионат России»

Защитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий отметил, что летом у него было предложение от российского клуба. Однако футболист не стал даже рассматривать вариант переезда, так как считает Россию агрессором своей страны.

«Я не скажу, что мы живем на Украине плохо, я очень люблю свою страну, и где бы я ни играл, куда бы ни ездил, я всегда возвращаюсь на Украину. И после окончания карьеры я буду жить только на Украине. Украина всегда в моем сердце, я по ней скучаю, слежу за последними новостями. И очень переживаю о том, что происходит. Для меня было недопустимо поехать играть в Россию, хотя летом у меня было хорошее предложение от российского клуба.

Я был на Востоке, разговаривал с ребятами, которые пошли добровольцами на войну и воюют против российского агрессора. И перейти в чемпионат России и говорить, что спорт вне политики, – это неправильно.

Политика сейчас пересекается с любой сферой деятельности. Я уже об этом говорил, но могу повторить: «Лучше вообще не играть в футбол, чем переходить в чемпионат России», – заявил Федецкий.