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  • Федецкий: «Лучше вообще не играть в футбол, чем переходить в чемпионат России»

Федецкий: «Лучше вообще не играть в футбол, чем переходить в чемпионат России»

10 ноября 2016, 17:35
78

Защитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий отметил, что летом у него было предложение от российского клуба. Однако футболист не стал даже рассматривать вариант переезда, так как считает Россию агрессором своей страны.

«Я не скажу, что мы живем на Украине плохо, я очень люблю свою страну, и где бы я ни играл, куда бы ни ездил, я всегда возвращаюсь на Украину. И после окончания карьеры я буду жить только на Украине. Украина всегда в моем сердце, я по ней скучаю, слежу за последними новостями. И очень переживаю о том, что происходит. Для меня было недопустимо поехать играть в Россию, хотя летом у меня было хорошее предложение от российского клуба.

Я был на Востоке, разговаривал с ребятами, которые пошли добровольцами на войну и воюют против российского агрессора. И перейти в чемпионат России и говорить, что спорт вне политики, – это неправильно.

Политика сейчас пересекается с любой сферой деятельности. Я уже об этом говорил, но могу повторить: «Лучше вообще не играть в футбол, чем переходить в чемпионат России», – заявил Федецкий.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Дармштадт
Комментарии (78)
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Garrincha58
1478789278
сожри сало и заткнись хохлятская морда
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PNZ1985
1478790296
российского агрессора.// дальше можно не читать дебила, надеюсь Трамп их чпокнет)
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Artemka69
1478791079
Лучше вообще не жить,чем быть хохлом!!!!
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Bogdan1906
1478792828
Я из Украины, но Федецкий упал в моих глазах, да, патриотизм- это хорошо, но говорить, что политика касается футбола.... это бред. Никогда в жизни политика не должна влиять на футбол. Кошмар... пересорили 2 братских народа... и до футбола дошло. Федецкий там сбредил в своей Германии
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шеффилд таун
1478796662
УЁБОК ЖЁЛТО-СИНИЙ,ИДИТЕ ВЫ НА ХУЙ СО СВОЕЙ УКР. УЖЕ ЗАЕБАЛИ.!!!!!!!!
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спартач 23рус
1478799069
Такое ощущение что ты невъебенный игрок .Все так расстроились что ты не перейдешь )))
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Nagay
1478800437
иди ты в жопу!!!
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prtcs
1478800633
Если такой "патриот", то почему не на Востоке, а в Германии?
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maxon1256
1478801562
и этого зомбировали.
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sined1951
1478806571
Я толком и не знаю этого игрока и не понимаю, зачем его политические заявления появляются на футбольном сайте. Не приехал и слава богу, у нас своей серости хватает.
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