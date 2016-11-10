Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов: «Не согласен, что среди футболистов популярны ночные клубы»

Кутепов: «Не согласен, что среди футболистов популярны ночные клубы»

10 ноября 2016, 14:10
3

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не является поклонником походов в ночные клубы.

«Общения и тусовок с ребятами мне и в Тарасовке хватает – мы ведь работаем дополнительно и до, и после основной тренировки. В московские торговые центры меня тоже не затащишь, а кинотеатры с магазинчиками есть и в Мытищах. Вот еще говорят, что среди футболистов популярны ночные клубы, но я не согласен. Сам даже не вспомню, когда в последний раз там был. Наверное, лет в 16-17 еще в Тольятти с парнями за компанию попал, но так быстро ушел, что даже рассказать нечего. Это забавно, но за годы в футболе реально видел людей, которые могут тусоваться до четырех утра, а на следующий день феерить на тренировке или забивать голы в матчах. Я же точно знаю, что при таком графике буду в столь печальном состоянии, что даже если захочу попасть по своим воротам, то все равно промахнусь», – заявил Кутепов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Drapik
1478776933
Все люди разные. Кому-то нравится футбол, а кому-то - ночные клубы.
Ответить
Bobafett
1478779276
только бордели
Ответить
батог
1478794445
Только за себя!
Ответить
Главные новости
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
Сафонов – о реакции после Суперкубка УЕФА: «О тактике думал, мне не все моменты в моей игре понравились»
11:08
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
2
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
1
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
1
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
23
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
6
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
19
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+