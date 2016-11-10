Кутепов: «Не согласен, что среди футболистов популярны ночные клубы»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не является поклонником походов в ночные клубы.

«Общения и тусовок с ребятами мне и в Тарасовке хватает – мы ведь работаем дополнительно и до, и после основной тренировки. В московские торговые центры меня тоже не затащишь, а кинотеатры с магазинчиками есть и в Мытищах. Вот еще говорят, что среди футболистов популярны ночные клубы, но я не согласен. Сам даже не вспомню, когда в последний раз там был. Наверное, лет в 16-17 еще в Тольятти с парнями за компанию попал, но так быстро ушел, что даже рассказать нечего. Это забавно, но за годы в футболе реально видел людей, которые могут тусоваться до четырех утра, а на следующий день феерить на тренировке или забивать голы в матчах. Я же точно знаю, что при таком графике буду в столь печальном состоянии, что даже если захочу попасть по своим воротам, то все равно промахнусь», – заявил Кутепов.