Башкиров: «Приход Скрипченко? Я бы ограничился словами «мне нравится»

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров рассказал, над чем сейчас работает команда на тренировках.

«У каждого тренера своя методика, свои упражнения. Нужно понимать, что у нас остался месяц до конца этого года, поэтому нужно работать интенсивно, нужно, чтобы команда мобилизовалась. Работаем над агрессией как в обороне, так и в атаке. Стало много коротких упражнений, но они весьма энергозатратны.

Что касается «Зенита», то это та команда, которую особо разбирать не надо. Я, например, смотрю все матчи нашего чемпионата, стараюсь анализировать соперников. Да, у питерского клуба не будут играть ряд игроков, думаю, теория будет позже, ближе к игре.

Касательно прихода Скрипченко, я бы ограничился словами «мне нравится». Но сравнивать его с Веркаутереном не правильно. У Франка свои плюсы, у Вадима Викторовича свои. Я лишь надеюсь, что эти перестановки пойдут команде на пользу», – передает слова Башкирова корреспондент «Бомбардира» Владислав Кирсанов.