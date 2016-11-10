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  • Титов передал для благотворительного аукциона серебряную медаль сезона-2007

Титов передал для благотворительного аукциона серебряную медаль сезона-2007

10 ноября 2016, 12:16
10

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов решил помочь благотворительному фонду «Красно-белое сердце». Экс-футболист предоставил на аукцион свою серебряную медаль чемпионата России-2007, а также костюм, в котором выходил на награждение команды в том сезоне. Стартовая стоимость лота составляет 30 тысяч рублей. Все вырученные средства пойдут в помощь детским домам.

«В таких костюмах «Спартак» вышел на сцену на награждении команды серебряными медалями за второе место в чемпионате России 2007 года. Я его надевал лишь раз, как раз в тот вечер. Медаль же пролежала во внутреннем кармане все это время — представляете, каково было мое удивление, когда она нашлась спустя девять лет. Передавая этот костюм и медаль на благотворительный аукцион, хотелось бы внести вклад в помощь детским домам, которые курирует фонд «Красно-белое сердце», – заявил Титов.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (10)
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МЯСО87
1478769876
Благородно!уважение Егору!
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АлёшкА91
1478770122
Респект Егору ! Хороший поступок!
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alexidj
1478771338
респект капитан..
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dimon2602
1478772373
Молорик!!!
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Garrincha58
1478773103
а коробку от бромантана передал?
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momwig_
1478776523
Эх, Егор, а мог бы и золотую 2001-го. Это ж какие бабки можно было бы выручить!..
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Тони Монтана
1478789137
ничего тупее я не слышал
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