Титов передал для благотворительного аукциона серебряную медаль сезона-2007

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов решил помочь благотворительному фонду «Красно-белое сердце». Экс-футболист предоставил на аукцион свою серебряную медаль чемпионата России-2007, а также костюм, в котором выходил на награждение команды в том сезоне. Стартовая стоимость лота составляет 30 тысяч рублей. Все вырученные средства пойдут в помощь детским домам.

«В таких костюмах «Спартак» вышел на сцену на награждении команды серебряными медалями за второе место в чемпионате России 2007 года. Я его надевал лишь раз, как раз в тот вечер. Медаль же пролежала во внутреннем кармане все это время — представляете, каково было мое удивление, когда она нашлась спустя девять лет. Передавая этот костюм и медаль на благотворительный аукцион, хотелось бы внести вклад в помощь детским домам, которые курирует фонд «Красно-белое сердце», – заявил Титов.