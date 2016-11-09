Баринов: «Когда «Локомотив» предложил продлить контракт – не просил каких-то миллионов»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отметил, что в своей карьере не ставит на первое место деньги. На данный момент футболисту важнее иметь как можно больше игрового времени.

«Ну, я не такой человек. Предложили переподписать контракт – я даже не думал, не просил денег каких-то, миллионов. Просто приехал и подписал. А кто-то да – просит, кого что-то не устраивает — уходят. Это все еще зависит от того, будешь ты играть здесь или нет. Если подпишешь контракт и будешь сидеть – это тоже не хорошо.

Главное – играть. Я не знаю, кто о чем другом думает, а у меня главное – именно играть. Мечта, конечно, — чемпионат мира домашний. Все в моих руках и ногах, все от меня зависит. Буду проявлять себя – думаю, получу вызов, а там уже как сложится», – заявил Баринов.