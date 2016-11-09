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    Юран за возврат к системе «весна-осень»

    Бывший игрок сборной России Сергей Юран призвал вернуться в чемпионате России к системе «весна-осень».

    «Я изначально выступал против перехода нашего первенства на систему «осень–весна». Посмотрите, на каких полях приходится играть футболистам и при каких погодных условиях... Это ненормально.

    Российский футбол теряет зрелищность. Команды вынуждены подстраиваться под эти условия и, соответственно, показывают менее яркий и динамичный футбол. Это и футболом-то назвать сложно – какой-то антифутбол. Надеюсь, что в ближайшее время наши руководители все-таки поймут, что правильным шагом было бы вернуться к системе «весна–осень».

    Заметьте, что именно при этой системе наши клубы добивались серьезных успехов на международной арене, ЦСКА и «Зенит» становились обладателями Кубка УЕФА. Хорошо проявляла себя и национальная команда – третье место на Евро-2008. Это все было не просто так», – считает Юран.

    Напомним, что система «осень-весна» действует в российском чемпионате с декабря 2010 года.

    Источник: Известия

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    09.11.2016 07:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 9 ноября 2016, 17:37

      весна-осень, осень - весна... без разницы. Начинайте на 15-20 дней раньше и заканчивайте тоже раньше. и Потом не от этого зависит, а от инфраструктуры и таких "мелочей" как обогрев трибун, полей, закрытых крыш и прочее, прочее... Так, например, у Галицкого в Краснодаре. Т ам все равно когда играть. Погода всегда будет хорошая (я имею ввиду на стадионе)

      1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 9 ноября 2016, 17:28

      тупой был как игрок такой же стал и тренер везде где не начнет тут же его тЮРАНут и он еще дает советы как и где играть

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 9 ноября 2016, 14:12

      правильно говорит..молодец!

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 ноября 2016, 13:14

      Летний чемпионат, конечно, смотрится лучше, на одном дыхании. Но решающие осенние матчи на фоне еврокубков - это минус. А по весне нас в Европе уже нету, и все играют в равных условиях

      3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 9 ноября 2016, 12:37

      От перемены мест слагаемых сумма не меняется...

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > VVM1964 9 ноября 2016, 17:42

      Полностью согласен.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 ноября 2016, 09:42

      Верно, необходимо срочно переходить на старую систему "весна-осень".
      Можно сократить количество команд в РФПЛ на две и оставить 14 команд.

      1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 9 ноября 2016, 09:12

      хрен знает что лучше...

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 ноября 2016, 09:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что ему за дело. Неужели этому неучу, ещё кто то доверит, хоть какую
      команду тренировать?

      -7
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