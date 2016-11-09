Юран за возврат к системе «весна-осень»

весна-осень, осень - весна... без разницы. Начинайте на 15-20 дней раньше и заканчивайте тоже раньше. и Потом не от этого зависит, а от инфраструктуры и таких "мелочей" как обогрев трибун, полей, закрытых крыш и прочее, прочее... Так, например, у Галицкого в Краснодаре. Т ам все равно когда играть. Погода всегда будет хорошая (я имею ввиду на стадионе)
Бывший игрок сборной России Сергей Юран призвал вернуться в чемпионате России к системе «весна-осень».
«Я изначально выступал против перехода нашего первенства на систему «осень–весна». Посмотрите, на каких полях приходится играть футболистам и при каких погодных условиях... Это ненормально.
Российский футбол теряет зрелищность. Команды вынуждены подстраиваться под эти условия и, соответственно, показывают менее яркий и динамичный футбол. Это и футболом-то назвать сложно – какой-то антифутбол. Надеюсь, что в ближайшее время наши руководители все-таки поймут, что правильным шагом было бы вернуться к системе «весна–осень».
Заметьте, что именно при этой системе наши клубы добивались серьезных успехов на международной арене, ЦСКА и «Зенит» становились обладателями Кубка УЕФА. Хорошо проявляла себя и национальная команда – третье место на Евро-2008. Это все было не просто так», – считает Юран.
Напомним, что система «осень-весна» действует в российском чемпионате с декабря 2010 года.