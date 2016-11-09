Агент: «Де Бур плохо воспринял увольнение из «Интера». Некоторые игроки не хотели меняться»

Агент бывшего главного тренера «Интера» Франка де Бура Гвидо Алберс прокомментировал увольнение своего клиента.

«Он начал проект и был уволен через девять недель. Очевидно, что он плохо это воспринял, потому что, начиная работать, ожидаешь, что все будут двигаться вперед вместе, работать как команда. На перемены нужно время. «Интер» – топ-клуб, поэтому Франк и согласился на эту работу, но просто невозможно осуществить нужные изменения за такой срок.

Это называют проектом, потому что требуется время. Франк очень разочарован. Он не заслужил такого окончания, тяжело работая над тем, чтобы изменить игру футболистов. Команда действительно хотела измениться, но некоторые игроки не проявляли такого намерения. Естественно, это все осложнило», – сказал Алберс.