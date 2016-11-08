Луис Суарес: «Месси удивляет меня. Проигрывая, он может обыграть троих и забить»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением об игре своего партнера по атаке Лионеля Месси.

«Он невероятен. Лео ежедневно доказывает, что он лучший. Имея с ним дело, нужно быть готовым к удивительным вещам.

Меня удивили его амбиции. Он не желает проигрывать никогда, даже в незначительных матчах. Если он проигрывает, то может обыграть троих и забить.

Некоторые давно его знают. Такие люди очень уважают его, но меня это не удивляет, покольку он очень близок с партнерами, интересуется ими.

Это невероятная личность», – сказал Суарес.