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Агент: Афоакву отметили Карпин, Колыванов и Щербаченко

8 ноября 2016, 18:46
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Агент нападающего «Динамо-Брест» Диксона Афоаквы Сергей Новиков рассказал о сильных сторонах своего клиента, а также подчеркнул, что 18-летний игрок из Ганы приглянулся трем отечественным специалистам – Валерию Карпину, Игорю Колыванову и Федору Щербаченко. Напомним, сегодня появилась информация, что Афоаква проходит просмотр в «Спартаке».

– В чем козыри Афоаквы? Его статистика в брестском клубе пока не сильно впечатляет…

– Футболист только в мае приехал в Белоруссию, в июле его заявили за «Динамо». Он играет со второго круга, забил важный гол в четвертьфинале Кубка, отдал в последней встрече результативную передачу.

– Как его охарактеризуете?

– Очень быстрый исполнитель с хорошо поставленным ударом – без проблем бьет по воротам с 20-30 метров, если есть такая возможность.

– Центральный нападающий?

– Нет, нет, ни в коем случае. Крайний, который еще может выйти и так называемым 10-м номером.

– Кого из основы «Спартака» напоминает?

– Пока отдаленно, наверное, Промеса. Ему еще 18 лет, напрямую приехал в Белоруссию из Африки. Обыгрывает на фланге, врывается в штрафную, не боится идти в нестандартный дриблинг. Этим и подкупает. Все делает на высокой скорости. Потенциал у него очень большой. Пока еще нужно делать скидку на возраст, не все просто дается. Но парень очень обучаемый. Кстати, недавно открывали академию в Бресте, приезжали Валерий Карпин, Игорь Колыванов, Федор Щербаченко, все его отметили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо-Брест Спартак Щербаченко Федор Колыванов Игорь Карпин Валерий
Комментарии (1)
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PNZ1985
1478621147
сказал агент о своем "товаре"
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