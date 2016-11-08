Чуковский: «Матч ТВ» создавался с целью сократить и убрать всевозможную конкуренцию»

Экс-главный продюсер спортивных каналов «НТВ-Плюс» Дмитрий Чуковский высказал свою точку зрения по поводу работы «Матч ТВ». По его словам, телеканал создавался с целью сократить и убрать всевозможную конкуренцию.

– Мне не столько «Матч ТВ» интересен, сколько спортивные трансляции. Конечно, смотрю и программы. Иногда раздражаюсь, но понимаю, что люди работают. Проще всего сидеть на диване и говорить «что они устроили?» Мне кажется, что они немножко потеряли фирменную интонацию «НТВ-Плюс», которая притягивала людей. Бывшим работникам канала пытаются привить стандарты ВГТРК, что и зрителей отпугивает, и ребята не знают, как себя вести.

– Верите, что за телевизионные права на чемпионат России можно получить 200 миллионов долларов, как недавно говорил Валерий Газзаев?

– При всем моем уважении к Валерию Георгиевичу, думаю, что его посыл заключался в том, что денег должно быть просто больше. А 200 миллионов – некий ориентир. Мне кажется, что сейчас говорить о деньгах немножко бессмысленно. При создании «Матч ТВ», в этом еще даже я принимал участие, ключевой была идея – сделать так, чтобы сократить и убрать всевозможную конкуренцию. Чтобы все спортивное телевидение не конфликтовало.

Сейчас так и есть. А это значит, в переговорах с контрагентами на покупку всевозможных прав, ты монополист. Это преимущество в приобретении иностранных прав. Но проблема собирания денег для российского футбола. Тут либо меньше расходы, либо больше доходы.

– Идея показывать футбол бесплатно в больших объемах вам кажется правильной?

– Делать можно, что угодно – важно, что ты хочешь получить. Если вопрос денег не интересует, то это одно. Если интересуют деньги в определенном объеме, то можно показывать бесплатно только часть игр. Любой показ в открытом эфире – это его монетизация. Она имеет конечное количество. Как было с каналом «Наш футбол»: если ты показываешь один матч в неделю, то собираешь 100% денег от спонсоров. Показывая два матча, в два раза больше не собираешь – а уже 150%. За три матча 170%. И ты понимаешь, что лучше получить 100%, а остальные трансляции отправить в платную подписку. Мы с «Лига ТВ» побаивались показывать на открытом эфирном канале много футбола. Это точно мешало бы платному телевидению. Но и мешало бы приходу зрителей на стадионы.